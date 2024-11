Cinco ônibus são incendiados em Uberlândia em menos de 24 horas | Jornal Paranaíba Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 15/10/2024 - 08h14 (Atualizado em 16/10/2024 - 02h02 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

As investigações sobre os ataques a cinco ônibus do transporte público em Uberlândia continuam, sem a identificação dos criminosos responsáveis. A Polícia Militar informou que intensificou o patrulhamento na cidade para garantir a segurança e evitar novos incidentes. A série de ataques, que resultou na destruição de quatro veículos e em danos a residências, ocorreu entre domingo e segunda-feira, assustando moradores e usuários do transporte.

No início da semana, um dos incidentes mais graves foi registrado no bairro Santa Rosa, quando sete homens armados renderam o motorista de um ônibus e incendiaram o veículo. O fogo se espalhou e atingiu duas casas, deixando parte do bairro sem energia elétrica. Outros ataques ocorreram no Terminal Santa Luzia e no bairro Morumbi, onde criminosos forçaram passageiros a descerem antes de atearem fogo nos ônibus.

A Secretaria de Trânsito e Transportes de Uberlândia já tomou medidas para repor os veículos queimados e restabelecer o serviço, e a Prefeitura repudiou os atos, acompanhando de perto as ações da polícia. A suspeita é de que os ataques possam estar ligados a facções criminosas, relembrando eventos semelhantes registrados em 2018, quando ações coordenadas desse tipo ocorreram na região.

A Polícia Militar segue trabalhando em conjunto com outros órgãos de segurança para identificar os responsáveis pelos crimes e entender a motivação por trás dos ataques. Até o momento, não houve feridos nos incidentes, mas o impacto para os moradores e usuários do transporte público foi significativo, especialmente pelo clima de medo gerado.

‌



- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Shmhl1PgGdU

👉 https://www.youtube.com/watch?v=Q9HEzaZypn8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=Fl9EZqqn2Ww

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.