Cinco imigrantes ilegais em más condições de saúde são resgatados pela PF no Rio
20/08/2024 - 18h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h18 )



A Polícia Federal do Rio de Janeiro resgatou cinco africanos da Guiné que tentaram entrar ilegalmente no Brasil. O grupo atravessou o Oceano Atlântico escondido dentro de um navio cargueiro. Os imigrantes foram levados do navio pelos policiais federais após serem descobertos por tripulantes. Eles receberam atendimento médico. Dois dos imigrantes são menores de idade. Um dos imigrantes relatou aos agentes que fugiu da África após a morte dos pais em uma explosão que deixou 400 mortos na cidade onde vivia. As pessoas têm o direito de solicitar refúgio e não serão deportadas se fizerem esse pedido.

