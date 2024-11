Cinco desembargadores de MS são afastados por participação em esquema de venda de sentenças Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/10/2024 - 19h07 (Atualizado em 26/10/2024 - 02h28 ) twitter

Em Campo Grande, a Polícia Federal investiga uma suposta organização criminosa que atuava no Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. Cinco desembargadores foram afastados por suspeita de participação em um esquema de venda de sentenças. Agentes da Polícia Federal apreenderam armas e dinheiro em espécie na casa de um dos investigados. Advogados e magistrados usavam da influência para favorecer pessoas investigadas. Os magistrados investigados estão proibidos de entrar na sede do TJ.

