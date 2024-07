Cinco cidades terão votações extras em outubro e duas delas podem até mudar de nome Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/07/2024 - 12h45 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h08 ) ‌



Cinco cidades brasileirão terão votações extras no dia do primeiro turno das eleições municipais, em 6 de outubro. Eleitores de Belo Horizonte (MG) poderão opinar sobre a mudança da bandeira do município. Em São Luís (MA), a consulta será sobre o passe livre estudantil. Já em Edison Lobão (MA e São Luís (RR), os eleitores vão opinar sobre a mudança dos nomes das cidades. Em São Lajeado(RS), a consulta será sobre a construção da nova sede do centro administrativo.

