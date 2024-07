Cigarros eletrônicos e energéticos importados ilegalmente são apreendidos pela Polícia Federal

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão no oeste de Santa Catarina para confiscar dispositivos de vape, ou pods, cuja importação permanece proibida no Brasil. A operação ocorre em meio a discussões sobre a regularização desses produtos, que ainda aguardam aprovação. Acompanhe na reportagem os detalhes desta ação policial e entenda mais sobre a situação legal dos vapes no país. A regularização dos dispositivos ainda não foi concretizada, mas as operações para coibir sua entrada ilegal continuam intensas.

