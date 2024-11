Cientistas reproduzem pele humana em laboratório e procedimento promete avanços no rejuvenescimento Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 29/10/2024 - 13h52 (Atualizado em 30/10/2024 - 01h12 ) twitter

A indústria da estética é um mercado em expansão. No Brasil, os produtos de beleza movimentam mais de R$ 150 bilhões por ano. Cientistas conseguiram reproduzir a pele humana em laboratório a partir de células-tronco. Este projeto está no início e pode ter implicações significativas para o tratamento do envelhecimento e lesões dermatológicas.

