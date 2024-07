Cientistas criam robôs para combater câncer de mama

Alto contraste

A+

A-

Cientistas do Instituto de Pesquisas da Suécia desenvolveram robôs microscópicos capazes de atacar células cancerígenas do câncer de mama. A técnica mostra redução de até 70% no crescimento de tumores em camundongos. Ela utiliza nanoestruturas com medicamento anticâncer escondido dentro delas. Os robôs identificam as células doentes por meio do pH ácido característico dos tumores e conseguem poupar as saudáveis. A eficácia das nanopartículas agora será investigada em outros tipos de câncer e eventualmente em seres humanos.

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

#FalaBrasil #MarianaGodoy #EduardoRibeiro

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.