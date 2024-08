Cidasc mantém suspensão de venda e consumo de moluscos no litoral catarinense Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 01/08/2024 - 09h19 (Atualizado em 02/08/2024 - 01h50 ) ‌



Após análises detalhadas realizadas pela Cidasc, a suspensão do cultivo de moluscos em todo o litoral catarinense continua em vigor. A decisão afeta tanto a venda quanto o consumo desses produtos em razão de preocupações com a segurança alimentar e a saúde pública. A medida foi tomada para garantir que não haja riscos associados ao consumo de moluscos, que podem estar contaminados. O repórter Paulo Mueller traz as últimas atualizações ao vivo sobre a situação e os próximos passos para a normalização do cultivo e comercialização desses produtos no estado.

