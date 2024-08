Cidades do Sul, Sudeste e Centro-Oeste enfrentam tempo seco pelo menos até domingo (25) Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/08/2024 - 14h08 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h54 ) ‌



Em várias capitais brasileiras, o tempo seco tem sido uma preocupação. Em São Paulo, as temperaturas estão elevadas e não há previsão de chuva até o próximo domingo (25). No Centro-Oeste, cidades como Brasília, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande apresentam níveis de umidade do ar abaixo dos 20%. A capital de Mato Grosso apresenta a menor taxa, com 8% de umidade. No Sudeste e Sul do país, Belo Horizonte e Curitiba também têm expectativa de baixos índices de umidade inferiores a 20%. O índice ideal para respiração saudável é considerado em torno de 60%, enquanto São Paulo registra apenas 15% em média e algumas regiões chegam a ter 12%.

