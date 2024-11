Cidades do interior registram aumento de casos de agressões nas ruas, segundo ISP Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 06/11/2024 - 17h19 (Atualizado em 07/11/2024 - 01h43 ) twitter

Flagrantes de brigas tomaram conta das redes sociais nos últimos dias. Os casos entram para as estatísticas de agressão do ISP, que no interior do estado, registraram aumento de 8% este ano.

