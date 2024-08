Cidades do interior de São Paulo ficam cobertas de fumaça Aclr|Do canal Record News no YouTube 24/08/2024 - 12h01 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h03 ) ‌



O forte incêndio que atinge regiões de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, causou a interdição de pelo menos sete rodovias da região. As chamas tomaram conta de áreas de vegetação e plantações às margens das estradas. Na rodovia Armando Sales de Oliveira, em Sertãozinho, motoristas tiveram que ficar parados por causa da fumaça que invadiu a pista. Sobre o assunto, conversamos capitão da PM Roberto Farina Filho, que é diretor de Comunicação da Defesa Civil do Estado.

