Cidades do Acre ficam ilhadas depois do rompimento de rodovia Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/02/2025 - 12h34 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Confira nesta edição do JR 24 Horas: As fortes chuvas no Acre causaram o rompimento de um trecho da BR-364, isolando quatro cidades. O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes afirmou que um trabalho paliativo será necessário. A Defesa Civil alerta para o risco de novas erosões devido à possibilidade de mais chuva na região. E ainda: Estado de São Paulo atinge nível epidêmico de dengue.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.