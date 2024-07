Cidades de Santa Catarina registram temperaturas negativas

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Pelo menos 10 cidades em Santa Catarina registraram temperaturas abaixo de zero. Urupema teve a menor temperatura do ano no Brasil com -7,2 graus. São Joaquim registrou -6,5 graus e a vegetação ficou coberta de gelo. Em Chapecó, o frio causou danos como o rompimento de uma tubulação que afetou o abastecimento de água em mais de 20 bairros.

