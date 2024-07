Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

Até 2030, todas as prefeituras do Brasil têm que investir em estações para tratar 100% da água e do esgoto. Esse é um dos desafios para os gestores que vão assumir o poder público a partir de 2025. Aqui na região de Ribeirão Preto, pequenas e grandes cidades já investiram no saneamento básico.

*Reportagem exibida em 27/06/2024.

