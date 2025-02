Cidade italiana usa equipamento que reflete o sol para não ficar no escuro durante o inverno Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 19/01/2025 - 23h06 (Atualizado em 20/01/2025 - 01h13 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A cidade de Viganella, no norte da Itália, enfrenta invernos sem luz solar de novembro a fevereiro, devido a uma alta montanha que bloqueia os raios do sol. Com cerca de 40 moradores, o município procura enfrentar o problema com um painel refletor que foi instalado em 2006. O equipamento, que custou 100 mil euros, reflete a luz solar para uma praça na cidade. No entanto, ele está inoperante há dois invernos e requer caros reparos. Enquanto aguarda por melhorias, a comunidade de Viganella espera ansiosamente pelo fim do inverno.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #CarolinaFerraz #RobertoCabrini

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.