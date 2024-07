Cidade em Santa Catarina registra geada e temperatura de -1ºC

Aclr |Do canal Fala Brasil no YouTube

Na madrugada fria de hoje (11) no Sul do Brasil, a cidade de Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina, registrou geada com temperatura chegando a -1ºC. Carros ficaram cobertos de gelo. Em Urupema e São Joaquim os termômetros marcaram 0ºC. Há previsão de nova geada nessas cidades na madrugada de sexta-feira (12). O frio deve permanecer na região ao longo do final de semana com possibilidade de chuva, o que pode animar o turismo local.

