Cidade de São Paulo registra temperatura negativa na madrugada desta terça-feira Aclr|Do canal Record News no YouTube 27/08/2024 - 18h30 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Na cidade de São Paulo, essa madrugada foi a mais gelada do ano, inclusive com temperaturas abaixo de 0°C. De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura, em Engenheiro Marsilac, no extremo Sul da capital, o termômetro bateu -1,7°C. Essa foi a menor temperatura registrada no ano, mas em outros lugares o frio também chegou pra valer.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.