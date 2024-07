Cidade de São Paulo fica 14 dias sem chuva e é considerada a capital mais seca do país Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/07/2024 - 11h38 (Atualizado em 25/07/2024 - 02h05 ) ‌



Em São Paulo e regiões do Sudeste e Sul do Brasil, o tempo seco tem causado preocupação. Com 14 dias sem chuva na capital paulista, a umidade relativa do ar atingiu níveis críticos de apenas 13%. A previsão indica que a situação tende a piorar. São Paulo é atualmente considerada a capital mais seca do país. A amplitude térmica também tem sido um desafio para os moradores da cidade, com variações significativas de temperatura ao longo do dia. O último domingo (21) registrou o dia mais quente já documentado na história global, com uma média de 17 graus em todo o planeta. Diante desse cenário, recomenda-se manter-se hidratado e evitar atividades físicas intensas durante as horas mais quentes do dia.

