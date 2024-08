🔴 CIDADE ALERTA MINAS E JORNAL PARANAÍBA | 22/08/2024 | TV PARANAÍBA AFILIADA RECORD

ūüĒī CIDADE ALERTA MINAS E JORNAL PARANA√ćBA | 22/08/2024 | TV PARANA√ćBA AFILIADA RECORD Aclr|Do canal TV Parana√≠ba no YouTube 22/08/2024 - 20h04 (Atualizado em 23/08/2024 - 02h15 ) ‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



‚ÄĆ



A+

A-

A TV Parana√≠ba tem a maior programa√ß√£o do interior de Minas Gerais. A emissora mineira produz quase 45 horas de conte√ļdo pr√≥prio por semana. L√≠der em variedade e quantidade de horas de programa√ß√£o pr√≥pria, a afiliada Record TV com sede em Uberl√Ęndia produz conte√ļdo local e regional, que vai do entretenimento √† informa√ß√£o, passando pela pauta comunit√°ria, tem√°tica pol√≠tica, atualidades, oportunidades e cobertura da seguran√ßa p√ļblica. Conte√ļdo que conecta, entret√©m e emociona.

A vasta grade de programa√ß√£o da TV Parana√≠ba come√ßa com as primeiras not√≠cias do dia no Balan√ßo Geral Manh√£, programa comandado por Merie Gerv√°sio. Em seguida, M√īnica Cunha fala sobre estilo de vida, bem-estar e muita not√≠cia no Manh√£ Total. A tarde da Parana√≠ba se inicia com os principais acontecimentos do Tri√Ęngulo Mineiro no Balan√ßo Geral Tarde, apresentado por Raphael dos Anjos. Logo ap√≥s, Wasthi Lauers, Deivid Osborges e a cobrinha Judite trazem muita divers√£o e fofoca dos famosos em A Hora da Venenosa Minas. A noite dos telespectadores fica mais completa com o jornalismo investigativo e acess√≠vel no Cidade Alerta Minas, apresentado por Luciana Leitch. E o resumo das principais not√≠cias do dia no Jornal Parana√≠ba, com Alexandre Leal, e ao longo da programa√ß√£o com o JP Agora.

O final de semana na afiliada Record TV come√ßa com o Balan√ßo Geral Edi√ß√£o de S√°bado, com J√ļnior Oliveira, e o Shop Car Show, com Nivaldo Junior e Ediani Almeida trazendo as melhores ofertas de ve√≠culos. Aos domingos, come√ßamos com o programa Pol√≠tica Cruzada que fala sobre os fatos po√≠ticos de uma forma descomplicada com Danilo Caixeta. E, em seguida, o Agro Parana√≠ba traz quadros especiais e cobertura de eventos do meio agro.

A emissora mineira conta com quase 45 horas semanais de produ√ß√£o pr√≥pria, priorizando o telespectador dessa importante regi√£o do Brasil, numa √°rea de cobertura superior a 90 munic√≠pios, do Tri√Ęngulo Mineiro e Alto Parana√≠ba, e um potencial de 2,9 milh√Ķes de habitantes.

‚ÄĆ



PROGRAMA√á√ÉO TV PARANA√ćBA ‚Äď RECORD TV

De segunda a sexta:

‚ÄĆ



06:30 ‚Äď Balan√ßo Geral Manh√£

07:30 ‚Äď Manh√£ Total

‚ÄĆ



11:40 ‚Äď Balan√ßo Geral

14:15 ‚Äď A Hora da Venenosa Minas

18:00 ‚Äď Cidade Alerta Minas

19:20 ‚Äď Jornal Parana√≠ba

Aos s√°bados:

12:00 ‚Äď Balan√ßo Geral Edi√ß√£o de S√°bado

13:00 ‚Äď Shop Car Show

Aos domingos:

8:00 ‚Äď Pol√≠tica Cruzada

10:00 ‚Äď Agro Parana√≠ba

___________

SAIBA MAIS:

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba:

https://youtube.com/tvparanaiba

Baixe o PARANA√ćBA PLAY e assista nossa programa√ß√£o AO VIVO:

https://onelink.to/paranaibaplay

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://instagram.com/tvparanaiba

Twitter: https://twitter.com/tv_paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br

A TV Parana√≠ba √© uma emissora do Grupo Parana√≠ba de Conte√ļdo e Comunica√ß√£o de Uberl√Ęndia. Conhe√ßa outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Portal Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

Os textos aqui publicados n√£o refletem necessariamente a opini√£o do Grupo Record.