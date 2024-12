'Cidade Alerta': Empresário invade prisão e ameaça a prisioneira para livrar a família de acusações Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 06/12/2024 - 15h30 (Atualizado em 07/12/2024 - 01h18 ) twitter

Novidades no caso do triângulo amoroso que terminou em sessão de tortura. Marcos, o pai de Karine, que, até então, não tinha envolvimento no caso, invadiu a prisão de Barueri, na Grande São Paulo, e ameaçou Dani de morte. Vídeos exclusivos mostram a vítima, Giovanna, sendo agredida na porta da casa de Karine, a esposa traída. Na época do crime, cinco pessoas foram presas: Karine, Raquel, Felipe, Dani e Yasmin. Ele queria que ela mentisse para a Justiça e assumisse a culpa pelo planeamento e execução da sessão de tortura contra Giovanna, amante de Wesley. Caso não fizesse, a filha de Dani seria assassinada pelo PCC.

A mãe de Dani conversou com o 'Cidade Alerta' e revelou os detalhes dessa ameaça. Acompanhe!

