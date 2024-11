Ciclista é atropelado e motorista foge sem prestar socorro em Joinville Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 08/11/2024 - 14h34 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h47 ) twitter

A edição desta sexta-feira abre com mais um acidente envolvendo ciclista na Rua Ponte Serrada, bairro Comasa, em Joinville. O motorista envolvido no atropelamento fugiu sem prestar socorro à vítima. Saiba mais sobre o caso e acompanhe as investigações para identificar o condutor na Tribuna do Povo.

