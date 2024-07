Cia Liliana Vieira, de Joinville, apresenta a coreografia "Alma de Guerreiro" no Festival Meia Ponta Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 24/07/2024 - 15h12 (Atualizado em 25/07/2024 - 01h20 ) ‌



A Cia Liliana Vieira, de Joinville, está deslumbrando o público com a apresentação da coreografia "Alma de Guerreiro" no Festival Meia Ponta. Conhecida por suas interpretações emocionantes e técnicas refinadas, a companhia traz uma performance que explora a força e a resiliência através da dança. "Alma de Guerreiro" é uma coreografia que combina técnica e emoção, destacando a habilidade dos dançarinos e a criatividade da coreógrafa Liliana Vieira. O Festival Meia Ponta, realizado no Teatro Juarez Machado, é o cenário perfeito para essa exibição, reunindo entusiastas da dança e celebrando a riqueza artística local. Não perca a chance de ver essa incrível performance ao vivo!

