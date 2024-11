Chuvas reabastecem reservatórios e aliviam crise hídrica em Uberaba | Balanço Geral Manhã Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 19/10/2024 - 13h44 (Atualizado em 20/10/2024 - 01h52 ) twitter

Há três dias, desde quarta-feira (16), os reservatórios de água em Uberaba permanecem abertos, uma notícia positiva para os moradores da cidade. Essa situação é resultado das chuvas que caíram na bacia hidrográfica do rio Uberaba, contribuindo para o aumento do volume de água disponível. Às 10 horas da noite de ontem, o índice de reservação alcançou 45,7%.

A CODAU informa que, conforme o plano de contingenciamento da seca, a distribuição de água será mantida durante o dia. No entanto, a autarquia reforça a importância da economia no uso da água, especialmente em um dia em que o consumo tende a ficar um pouco acima da média semanal. A vazão do rio Uberaba hoje está acima de 1.200 litros por segundo, o que permite que a Estação de Tratamento de Água opere com sua capacidade total.

