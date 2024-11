Chuvas intensas podem atingir Uberlândia neste fim de semana | Balanço Geral Sábado Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 26/10/2024 - 12h59 (Atualizado em 27/10/2024 - 01h22 ) twitter

A previsão do tempo para este fim de semana em Uberlândia indica a possibilidade de chuva moderada, com acumulados que podem variar entre 20 e 40 milímetros. Segundo o climatologista Denis William, a combinação de alta umidade e temperaturas elevadas na região favorece a formação de tempestades rápidas, que podem ser acompanhadas por granizo e ventos fortes.

Diante dessa previsão, a Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil de Uberlândia orienta a população a tomar precauções. É recomendável evitar áreas conhecidas por pontos críticos de alagamento e optar por rotas alternativas para evitar transtornos. Em casos de emergência, a população deve acionar os serviços de emergência através dos números 199 (Defesa Civil), 193 (Corpo de Bombeiros) ou 190 (Polícia Militar).

A Defesa Civil reitera a importância de estar preparado e alerta para possíveis mudanças climáticas, que podem impactar a segurança da comunidade. A população deve acompanhar as atualizações sobre a previsão do tempo e seguir as orientações das autoridades competentes.

