Chuvas em São Paulo reacendem debate sobre fiação elétrica subterrânea

As fortes chuvas em São Paulo deixaram cerca de 200 mil imóveis sem energia elétrica, afetando mais de meio milhão de pessoas. O problema reacendeu o debate no Congresso Nacional sobre a necessidade de enterrar fios da rede elétrica no Brasil.

