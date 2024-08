Chuvas causam inundações e mortes na Coreia do Norte Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 05/08/2024 - 19h26 (Atualizado em 06/08/2024 - 02h11 ) ‌



A Coreia do Norte enfrenta chuvas que resultaram em inundações em várias cidades. O líder Kim Jong-un utilizou um bote para acessar áreas isoladas e enfrentou dificuldades durante a travessia. O governo norte-coreano informou que as chuvas ocasionaram mortes, mas não divulgou números específicos. Um levantamento realizado pela Coreia do Sul estima que mais de 1.500 pessoas tenham morrido desde a semana passada.

