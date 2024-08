Chuva, queda de temperatura e alerta de ressaca no litoral Aclr|Do canal Record Interior RJ no YouTube 31/07/2024 - 09h39 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h20 ) ‌



O tempo mudou na região. A Marinha do Brasil emitiu uma alerta de ressaca para todo litoral do estado do Rio. As ondas podem chegar até 2,5 metros de altura e os ventos a 61 quilômetros por hora.

