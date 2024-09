Chuva preta: conheça o fenômeno que pode atingir Santa Catarina Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 11/09/2024 - 15h25 (Atualizado em 12/09/2024 - 01h38 ) ‌



Você pode ter notado mudanças no clima, como o tempo mais seco, o aumento da temperatura e uma neblina incomum nos últimos dias. Esses efeitos são reflexo das queimadas que estão atingindo diversas regiões do Brasil. O que muitos não sabem é que essas queimadas podem desencadear um novo fenômeno climático em Santa Catarina. Nesta matéria, vamos explorar como as queimadas estão influenciando o clima local e o que esperar nos próximos dias. Fique atento para entender mais sobre as possíveis consequências e como se preparar para esse cenário.

