Chuva intensa em Uberlândia provoca morte de influenciadora e deixa rastro de destruição | Fala Povo Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 25/11/2024 - 09h07 (Atualizado em 26/11/2024 - 01h42 )

Chuva intensa em Uberlândia na madrugada deste domingo (24) causou estragos e resultou na morte de uma influenciadora digital. Ela foi arrastada por uma enxurrada enquanto tentava se salvar na Avenida Rondon Pacheco, uma das principais vias da cidade. O Corpo de Bombeiros atendeu a seis ocorrências relacionadas ao temporal, que trouxe também alagamentos e ventos fortes.

O maior acumulado de precipitação foi registrado no setor Norte, com 52,0 mm de chuva. Na sequência, os setores Leste e Norte, com 50,3 mm e 46,5 mm, também apresentaram volumes significativos de água. A chuva intensa em Uberlândia causou ainda rajadas de vento de até 39,89 km/h, com destaque para a Zona Rural e o setor Norte.

