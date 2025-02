Chuva intensa causa destruição e mortes em São Paulo; Taboão da Serra é região mais afetada Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 03/02/2025 - 11h16 (Atualizado em 04/02/2025 - 01h10 ) twitter

Os temporais em São Paulo já resultaram em 18 vítimas fatais desde dezembro do ano passado. O último fim de semana registrou mais uma morte no estado. Taboão da Serra, na região metropolitana, foi a cidade mais afetada, com casas alagadas e muitas famílias perdendo tudo.

