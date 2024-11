Chuva intensa causa caos em Uberlândia: Rondon Pacheco e outros bairros alagados Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 22/10/2024 - 08h18 (Atualizado em 23/10/2024 - 02h28 ) twitter

Uma forte chuva atingiu Uberlândia na madrugada desta terça-feira, provocando alagamentos em diversos pontos da cidade. Entre os locais mais afetados, a Avenida Rondon Pacheco, uma das principais vias, registrou um grande acúmulo de água no cruzamento com a Avenida Anselmo Alves dos Santos, dificultando o trânsito. Vídeos enviados por moradores mostram carros enfrentando a enxurrada e bueiros transbordando, cenário recorrente em dias de chuva intensa.

Além da Rondon Pacheco, outros bairros também sofreram com os alagamentos. No Cazeca, a Rua Adelino Franco ficou completamente tomada pela água, enquanto na Rua Haia, no bairro Tibery, os moradores enfrentaram novamente problemas com o acúmulo de água próximo ao Parque do Sabiá. A Prefeitura de Uberlândia foi contatada e a população aguarda um posicionamento sobre os estragos causados pela tempestade.

A previsão do tempo indica que as chuvas devem continuar ao longo da semana, e os moradores estão em alerta para possíveis novos pontos de alagamento. As autoridades recomendam cautela ao transitar por áreas com histórico de enchentes.

