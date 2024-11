Chuva intensa causa alagamentos e transtornos em BH e região metropolitana no fim de semana Aclr|Do canal RecordTV Minas no YouTube 21/10/2024 - 15h49 (Atualizado em 22/10/2024 - 01h37 ) twitter

A chuva do fim de semana provocou transtornos em Belo Horizonte e na região metropolitana. No bairro Icaivera, em Betim, parte da tubulação de uma obra foi arrastada pela água da chuva e ficou sobre o asfalto. No sábado (19), a rua ficou alagada, impedindo o trânsito de veículos e pedestres. Veja a matéria completa no vídeo acima.

