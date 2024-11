Chuva intensa alaga ruas de Uberlândia e dificulta o trânsito | Cidade Alerta Minas Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 30/10/2024 - 07h54 (Atualizado em 31/10/2024 - 01h44 ) twitter

Uma forte chuva no fim da tarde desta terça-feira deixou diversas ruas alagadas em Uberlândia. Entre as vias afetadas, a Avenida Professora Minervina Cândida Oliveira apresentou grande acúmulo de água, dificultando o trânsito de veículos e pedestres. O fluxo intenso de chuva nesta época do ano costuma causar pontos de alagamento em algumas áreas da cidade, exigindo cautela dos motoristas.

O Hospital de Clínicas, localizado nas proximidades, informou que, embora haja risco de infiltrações pontuais durante as chuvas, a equipe de manutenção está preparada para atender rapidamente a esses casos. De acordo com a instituição, não houve interdição de leitos nem interrupção nos serviços oferecidos aos pacientes.

Para minimizar os impactos causados pelas chuvas, o hospital realiza um plano de manutenção anual que inclui podas de árvores, limpeza de calhas e a substituição de telhados. Neste ano, mais de 3.000 metros de telhado já foram trocados, reforçando o compromisso com a segurança e o conforto dos usuários

