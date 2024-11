Chuva e ventos fortes derrubam árvores e danificam posto de combustíveis em Uberlândia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 14/10/2024 - 15h24 (Atualizado em 15/10/2024 - 02h17 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No domingo, a chuva rápida, mas intensa, atingiu diversos bairros de Uberlândia, provocando transtornos em várias regiões. As rajadas de vento chegaram a 60 quilômetros por hora, derrubando pelo menos três árvores de grande porte, além de árvores menores em pontos como a Avenida Rondon Pacheco. Um posto de combustíveis na Avenida Floriano Peixoto também sofreu danos com a queda do forro, causando transtornos no trânsito.

De acordo com a Defesa Civil, a região central registrou o maior volume de chuva, com 21,3 milímetros em apenas uma hora. Apesar dos danos materiais, não houve registros de casas destelhadas, e o município continua sob alerta amarelo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Veja Mais AQUI:

‌



👉 https://www.youtube.com/shorts/BgEziR7gC6g

👉 https://www.youtube.com/watch?v=mNg_Fsp29B8

‌



👉 https://www.youtube.com/watch?v=2wifrwFiQfA

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

‌



✅ Gostou desse vídeo?

✍️ Deixe seu comentário

📢 Compartilhe com os amigos

Inscreva-se no canal oficial da TV Paranaíba: https://www.youtube.com/tvparanaiba

Acesse o portal de notícias Paranaíba Mais - Conectado na sua região:

https://paranaibamais.com.br/

NOS SIGA NAS REDES SOCIAIS:

Facebook: https://www.facebook.com/tvparanaiba

Instagram: https://www.instagram.com/tvparanaiba/

Twitter: https://x.com/TV_Paranaiba

Site oficial: https://tvparanaiba.com.br/

A TV Paranaíba é uma emissora do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação de Uberlândia. Conheça outras empresas do Grupo:

Paranaíba FM: https://paranaibafm.com.br

Educadora 90.9: https://educadora909.com.br

Paranaíba Mais: https://paranaibamais.com.br/

#tvparanaiba #grupoparanaiba #uberlandia #chuva #inmet

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.