Chuva e frio dominam o fim de semana no Triângulo Mineiro | Balanço Geral Sábado

O sabadão já começa com muita chuva em Uberlândia e região. O tempo está nublado, com chuvas isoladas no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba. Em Uberlândia, muitas nuvens e pancadas de chuva continuam ao longo do dia. O INMET emitiu alerta laranja para a cidade, com temperaturas variando entre 19°C e 26°C, um clima que convida a ficar embaixo das cobertas.

Em Patos de Minas, a previsão é semelhante. A cidade também está sob alerta laranja, com a mínima podendo atingir 20°C. O tempo permanece nublado e com chuvas isoladas, afetando a rotina da região.

Já em Araxá, a chuva também deve persistir no sábado e domingo, com a mínima chegando a 18°C e a máxima não ultrapassando 24°C. O alerta laranja continua valendo para a cidade de Dona Beja.

Em Uberaba, o alerta é amarelo, mas o tempo segue nublado, com possibilidade de chuvas isoladas. As temperaturas ficam entre 19°C e 26°C, mantendo a previsão de clima instável no final de semana.

