Chuva causa novos estragos em avenida de Uberlândia | Balanço Geral Minas

A avenida Professora Minervina Cândida, em Uberlândia, registrou alagamentos novamente após fortes chuvas, apresentando cenas com um alto volume de água que se assemelhava a um rio. Em nota, o DNIT informou que está avaliando os recentes danos no pavimento causados pela chuva e planeja intervenções, incluindo a construção de uma laje de concreto ao redor do poço de visita e a recuperação do pavimento.

No fim do mês anterior, uma chuva intensa já havia causado alagamentos e danos no asfalto da mesma via, destacando a recorrência desse problema em períodos chuvosos.

