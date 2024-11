Chuva causa acidente fatal na BR-354: Picape e caminhão colidem de frente e motorista morre Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 09/11/2024 - 11h30 (Atualizado em 10/11/2024 - 01h24 ) twitter

Um grave acidente resultou na morte de um homem de 58 anos na BR-354, entre São Gotardo e Rio Paranaíba, após uma colisão envolvendo uma picape e um caminhão. O acidente ocorreu em um trecho próximo à rodovia que liga as duas cidades. Segundo informações, o caminhão perdeu o controle devido à pista molhada pela chuva, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com a picape que trafegava no sentido oposto. O impacto foi fatal para o motorista do carro, que ficou preso às ferragens e morreu no local.

De acordo com o relato do caminhoneiro, de 51 anos, o trânsito fluía em sistema de "pare e siga" devido a uma operação tapa-buracos. Ele informou que tentou frear ao se aproximar de veículos parados, mas a pista escorregadia fez o caminhão derrapar e invadir a faixa contrária. O Corpo de Bombeiros foi acionado para realizar o desencarceramento da vítima, e após os procedimentos de perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).

O motorista do caminhão foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) no local e levado para avaliação no hospital de São Gotardo, sendo liberado em seguida sem ferimentos. A documentação dos veículos e dos condutores estava regular, e os veículos foram retirados do local com o auxílio de um guincho.

