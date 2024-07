Chutando o Balde na praia de Joinville

Aclr |Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube

No quadro mais aguardado da Tribuna do Povo, o "Chutando o Balde", desta vez nos levou à vibrante Praia de Joinville para descobrir o que está deixando os moradores locais indignados. De reclamações sobre infraestrutura a questões sociais e ambientais, os cidadãos compartilharam suas frustrações de forma sincera. Este vídeo oferece um olhar autêntico sobre as preocupações da comunidade, refletindo as vozes daqueles que desejam mudanças. Venha conferir e entender o pulso da cidade através das palavras de seus habitantes.

