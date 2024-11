Chip da beleza: Anvisa suspende uso e comercialização após denúncias de associações médicas Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 19/10/2024 - 11h41 (Atualizado em 20/10/2024 - 02h05 ) twitter

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) suspendeu a manipulação, comercialização e o uso de implantes hormonais manipulados, conhecidos como chip da beleza. A decisão é uma resposta às denúncias feitas por sete associações médicas sobre a utilização indevida desses implantes no Brasil. Eles eram utilizados para fins estéticos e no tratamento de pacientes com fadiga e sintomas da menopausa.

