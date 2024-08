Chineque Fest se aproxima: Mikael Melo leva pão famoso pela cidade parte 1 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 20/08/2024 - 14h57 (Atualizado em 22/08/2024 - 01h35 ) ‌



Sábado está chegando e com ele o tão aguardado Chineque Fest! Para entrar no clima da festa, Mikael Melo percorrerá a cidade de Joinville com o pão mais famoso do estado. Este é um presente especial para todos que estão acompanhando a programação. Não perca a oportunidade de se preparar para a grande celebração enquanto desfruta do pão que é um verdadeiro sucesso. Acompanhe Mikael e fique por dentro de tudo que está por vir no Chineque Fest.

