Chineque Fest: conheça o tradicional doce que inspira evento em Joinville (SC) Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 24/08/2024 - 12h08 (Atualizado em 25/08/2024 - 01h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A organização prevê a venda de 25 mil unidades do doce no evento que acontece neste sábado (24). De origem alemã, a iguaria conquistou o paladar dos catarinenses do norte do estado. O doce tem uma massa parecida com a de pão, recebe um recheio e, por cima, uma farofa feita com açúcar, manteiga e farinha. Veja mais!

Nosso Whatsapp: https://falabrasil.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Fala Brasil: http://r7.com/ZOTL

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Facebook: https://www.facebook.com/falabrasil/

Instagram: https://www.instagram.com/fala_brasil/

‌



Twitter: https://twitter.com/fala_brasil

Site oficial: https://recordtv.r7.com/fala-brasil

‌



#FalaBrasil #ChinequeFest

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.