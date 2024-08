Chineque Fest confira todos os sabores criados para a festa Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 23/08/2024 - 15h08 (Atualizado em 24/08/2024 - 01h27 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Descrição: Durante toda a semana, você acompanhou as entregas dos chineques nas casas dos nossos telespectadores. Hoje, além das entregas, vamos fazer um compilado dos sabores disponíveis na Chineque Fest. Prepare-se para uma explosão de sabores! É um melhor do que o outro. Fique ligado e descubra as delícias que estarão à sua espera no evento.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.