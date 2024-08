Chineque Fest: cidade se prepara para grande festa com pão famoso parte 1 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 19/08/2024 - 15h05 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h44 ) ‌



O Chineque Fest está chegando e promete agitar a cidade no próximo sábado! Com uma programação repleta de grupos musicais, serviços gratuitos, e muitas brincadeiras para as crianças, o evento será uma verdadeira festa para todos. A principal atração, doces e salgados, promete agradar a todos os gostos. Para esquentar o clima da festa, a NDTV Record e a Câmara Setorial das Panificadoras da CDL irão distribuir o famoso pão da cidade por toda a região. Mikael Melo estará percorrendo a cidade com esse pão icônico, que é uma tradição local. Fique ligado na nossa programação para acompanhar todas as novidades!

