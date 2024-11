Chinelagem! Doações são furtadas de centro em distribuição Aclr|Do canal Record RS no YouTube 19/11/2024 - 08h53 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h22 ) twitter

Voluntários que atuam no centro de distribuição de doações para os afetados da enchente. No Quarto Distrito, zona norte de Porto Alegre reclamam dos diversos furtos no local. O espaço, foi invadido diversas vezes por pessoas em situação de rua, que arrebentaram cercas e portões para roubar alimentos, roupas e outros itens destinados aos atingidos pela tragédia.

