China retoma a "diplomacia dos pandas" com os EUA Aclr|Do canal Record News no YouTube 28/07/2024 - 09h00 (Atualizado em 29/07/2024 - 01h03 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Depois de 21 anos sem a China enviar pandas aos Estados Unidos, dois animais da espécie desembarcaram no zoológico de San Diego. A China promove a chamada 'diplomacia do panda' desde 1972, quando os primeiros animais chegaram em território americano como presente depois da histórica visita do então presidente Richard Nixon ao país. As relações tensas entre as superpotências rivais nos últimos anos fizeram Pequim levar alguns dos pandas de volta para casa.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

Publicidade

TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

Publicidade

X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.