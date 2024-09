Chico Pedrotti no GiMi | GiMi Aclr|Do canal GiMi no YouTube 10/09/2024 - 11h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h01 ) ‌



Ele entrou no Desimpedidos como estagiário, não demorou muito virou apresentador e, sem mesmo planejar, quando viu estava narrando jogos. Essa é a história imprevisível do querido Chico Pedrotti, ator, apresentador e narrador esportivo. Ele tá bombando e contou tudo no GiMi.

MICHELLE BATISTA

@mixabatista

GISELLE BATISTA

@gisellebatista

Editado por

BRUNO HEITOR

@obrunoheitor

