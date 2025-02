Chico Kin analisa derrota e Pablo Dyego celebra virada e prêmio de CRAQUE DO JOGO Aclr|Do canal R7 ESPORTES no YouTube 18/02/2025 - 10h01 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h19 ) twitter

Após a emocionante virada do Novorizontino sobre o Mirassol por 2 a 1, Chico Kin comenta os desafios enfrentados por sua equipe e lamenta o resultado. Já Pablo Dyego, autor do gol da vitória, celebra a classificação do Tigre e fala sobre a emoção de ser eleito o CRAQUE DO JOGO. Confira as entrevistas exclusivas!

