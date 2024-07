Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Cheias na capital: três comportas do sistema de proteção são fechadas

Três comportas do sistema de proteção contra cheias de Porto Alegre foram fechadas. A medida é preventiva, por causa da elevação do nível de rios que desaguam no Guaíba. Enquanto isso, na zona norte da capital segue a força-tarefa para limpar casas e comércio.

