Cheias e secas severas se intensificam na Amazônia nos últimos anos

Mudanças climáticas já interferem em secas e cheias na amazônia. O regime hidrológico, o sistema de cheias e secas, dos rios da amazônia tem sofrido alteração intensa nos últimos anos. Essa mudança leva à ocorrência de cheias e secas mais severas, com menor intervalo de tempo. De acordo com pesquisador do instituto nacional de pesquisas da amazônia, o desmatamento, as queimadas, aliados às mudanças climáticas estão entre as causas. Vera Arruda, pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazonia fala sobre o tema.

