Uma senhora acabou de completar 80 anos com muita vitalidade e força! A dona Maria Cristina se apaixonou há quase 30 anos pelo aikidô, uma arte marcial japonesa de defesa pessoal. E nada melhor que comemorar a nova data do jeito que ela mais gosta: no tatame.

